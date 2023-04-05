У Києві викрили двох осіб, які допомагали уникнути націоналізації майна "Росатому"

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом особам, які шляхом шахрайства намагались змінити право власності нежитлового приміщення підсанкційної компанії-резидента РФ (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі Києва площею понад 1000 кв. м вартістю понад 100 млн гривень.

У межах слідства суд наклав на неї арешт та передав в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до "Росатому" запроваджено санкції, у тому числі, у вигляді блокування активів.

Таким чином, приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

Задля унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Двох осіб, що причетні до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Їх заарештували.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна робить все можливе, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій.

Тим часом Литва запропонувала ЄС ввести санкції проти атомної енергетики РФ з винятками для Угорщини, яка готова блокувати обмеження проти "Росатому".

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