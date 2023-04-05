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В Киеве разоблачили двух человек, которые помогали избежать национализации имущества "Росатома"

Фото: в Киеве разоблачили двух человек, которые помогали избежать национализации имущества "Росатома" (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители задержали двух человек, которые пытались переоформить имущество российской подсанкционной корпорации "Росатом" в Киеве для избежание его национализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум лицам, которые путем мошенничества пытались изменить право собственности нежилого помещения подсанкционной компании-резидента РФ (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе Киева площадью более 1000 кв. м стоимостью более 100 млн гривен.

В рамках следствия суд наложил на нее арест и передал в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО против "Росатома" введены санкции, в том числе, в виде блокировки активов.

Таким образом, помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с законодательством.

Для предотвращения национализации имущества резидента РФ группа лиц по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Двух лиц, причастных к противоправной схеме, задержали в помещении частного нотариуса при попытке совершить сделку. Их арестовали.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина делает все возможное, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций.

Между тем, Литва предложила ЕС ввести санкции против атомной энергетики РФ с исключениями для Венгрии, которая готова блокировать ограничения против "Росатома".

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