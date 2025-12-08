У Києві відсьогодні змінюють рух трамваїв: які маршрути обмежать до кінця грудня

У Києві відсьогодні, 8 грудня, до 26 грудня трамваї кількох маршрутів курсуватимуть за зміненими схемами через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані КП "Київпастранс".
Ремонтні роботи триватимуть щодня з 10:00 до 17:00 (крім вихідних), і саме в цей час рух трамваїв буде частково закрито. На ділянці між зупинками "Інститут ім. Бакуля" - "Автозаводська" - "Семена Скляренка" колії тимчасово не працюватимуть, тому трамваї не зможуть проїжджати через цю частину маршруту.
У зв’язку з цим трамваї №11, №12 і №16 курсуватимуть лише від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.
Далі рух буде неможливий через розриття колій.
Тимчасова схема руху трамваїв №№11, 12, 16 у Києві (інфографіка: КП "Київпастранс")
Трамвай №19 тимчасово возитиме пасажирів лише від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак", не доходячи до Куренівки та Оболоні.
Тимчасова схема руху трамвая №19 у Києві (інфографіка: КП "Київпастранс")
На схемах, оприлюднених КП "Київпастранс", позначено закриті відрізки колій (червоні хрести) та об’їзні кільцеві маршрути трамваїв. Напрямки руху виділені кольорами, показано всі тимчасово недоступні зупинки.
Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, місто запускає тимчасовий автобусний маршрут №19Т, який їхатиме через вулиці: Спаську, Межигірську, Оленівську, Кирилівську, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну. У зворотному напрямку автобус курсуватиме тим самим маршрутом.
У "Київпастранс" перепрошують за тимчасові незручності та просять пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.
