Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве с сегодняшнего дня меняют движение трамваев: какие маршруты ограничат до конца декабря

Фото: Часть трамваев в Киеве будет курсировать с изменениями до 26 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве с сегодняшнего дня, 8 декабря, до 26 декабря трамваи нескольких маршрутов будут курсировать по измененным схемам из-за ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

Какие ограничения вводят для трамваев

Ремонтные работы будут продолжаться ежедневно с 10:00 до 17:00 (кроме выходных), и именно в это время движение трамваев будет частично закрыто. На участке между остановками "Институт им. Бакуля" - "Автозаводская" - "Семена Скляренко" пути временно не будут работать, поэтому трамваи не смогут проезжать через эту часть маршрута.

В связи с этим трамваи №11, №12 и №16 будут курсировать только от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренка.

Далее движение будет невозможно из-за разрытия путей.


Временная схема движения трамваев №№11, 12, 16 в Киеве (инфографика: КП "Киевпастранс")

Трамвай №19 временно будет возить пассажиров только от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак", не доходя до Куреневки и Оболони.


Временная схема движения трамвая №19 в Киеве (инфографика: КП "Киевпастранс")

На схемах, обнародованных КП "Киевпастранс", обозначены закрытые отрезки путей (красные кресты) и объездные кольцевые маршруты трамваев. Направления движения выделены цветами, показаны все временно недоступные остановки.

Временный автобус №19Т

Чтобы обеспечить сообщение между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко, город запускает временный автобусный маршрут №19Т, который будет ехать через улицы: Спасскую, Межигорскую, Еленовскую, Кирилловскую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную. В обратном направлении автобус будет курсировать по тому же маршруту.

В Киеве запустили временный автобусный маршрут №19Т (инфографика: КП "Киевпастранс")

В "Киевпастранс" приносят извинения за временные неудобства и просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве во время объявления воздушной тревоги вводят новые ограничения движения по Южному мосту. Движение с правого на левый берег для частного и общественного транспорта временно будут запрещать, а автобусы №22 и №91 будут работать по специальным измененным маршрутам (22-Т, 22-Д, 91-Т, 91-Д), в зависимости от того, где они находились на момент тревоги.

Также мы рассказывали об остановке движения на Крещатике во время минуты молчания, для почтения памяти погибших украинских защитников.

