У Києві відкрилася виставка Ukraine WOW. Ми побували на відкритті й знаємо, чому вам варто сходити

Сьогодні на Центральному залізничному вокзалі в Києві відкрилася виставка-присвята про Україну Ukraine WOW 2025. Вперше подія з'явилася у 2019 році й зібрала 333 000 відвідувачів. Чого очікувати від виставки тепер?
РБК-Україна побувало на відкритті й розповідає, що ви зможете побачити, почути, а до чого - доторкнутися.
Мета Ukraine WOW - занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього, кажуть організатори.
Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:
Поле з понад тисячею колосків (фото: instagram.com/ukrainewow)
Шість рідкісних стародруків, датованих XVII та XVIII століттями, на інтерактивній виставці показали вперше. Унікальність видань у тому, що це важливі джерела інформації про військову справу, побут, освіту, культуру та релігію тих часів в Україні.
20-тиметрова козацька чайка (instagram.com/ukrainewow)
Уривки зі старовинних книг озвучили голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, письменник і військовий Сергій Жадан, засновник шоу "Леви на джипі" та військовий Андрій Лузан, волонтер Сергій Стерненко, мандрівник Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.
Також на виставці інтерактивно можна поспілкуватися з нашими предками: відомими полководцями, великими реформаторами, митцями тощо. Тож якщо будете проходити повз Богдана Хмельницького, а він суворо на вас подивиться, не дивуйтеся.
Виставка присвячена постатям минулого, спадкоємцями яких ми є (фото: instagram.com/ukrainewow)
Крім того, на Ukraine WOW 2025 відтворили найпопулярнішу інсталяцію виставки 2019 року - тунель кохання біля селища Клевань на Рівненщині. Минулоріч тут не лише купу світлин зробили, а й освідчувалися в коханні та навіть одружувалися.
Ukraine WOW відкрита на Київському центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії. Виставка працюватиме з 26 вересня по 9 листопада включно з 10:00 до 21:00.
Ціни на квитки:
Безоплатний квиток можуть отримати:
Також можна замовити годинну екскурсію для школярів. Гід на локації надається безкоштовно.
