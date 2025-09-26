UA

У Києві відкрилася виставка Ukraine WOW. Ми побували на відкритті й знаємо, чому вам варто сходити

На київському вокзалі відкрилася виставка Ukraine WOW 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні на Центральному залізничному вокзалі в Києві відкрилася виставка-присвята про Україну Ukraine WOW 2025. Вперше подія з'явилася у 2019 році й зібрала 333 000 відвідувачів. Чого очікувати від виставки тепер?

РБК-Україна побувало на відкритті й розповідає, що ви зможете побачити, почути, а до чого - доторкнутися.

Чим дивує Ukraine WOW 2025

Мета Ukraine WOW - занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього, кажуть організатори.

Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон: 

  • шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава
  • оригінальні стародруки зі згадками України: від Боплана (1651) до Маршалла (1772)
  • потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР
  • копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія
  • репліка 20-метрової козацької чайки
  • "Золотий м'яч" Андрія Шевченка, статуетки "Євробачення", Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни
  • VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія"
  • відтворена хата Поліни Райко
  • 7-метрова декорація з вистави "Конотопська відьма" 

Поле з понад тисячею колосків (фото: instagram.com/ukrainewow)

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII та XVIII століттями, на інтерактивній виставці показали вперше. Унікальність видань у тому, що це важливі джерела інформації про військову справу, побут, освіту, культуру та релігію тих часів в Україні. 

20-тиметрова козацька чайка (instagram.com/ukrainewow)

Уривки зі старовинних книг озвучили голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, письменник і військовий Сергій Жадан, засновник шоу "Леви на джипі" та військовий Андрій Лузан, волонтер Сергій Стерненко, мандрівник Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.

Також на виставці інтерактивно можна поспілкуватися з нашими предками: відомими полководцями, великими реформаторами, митцями тощо. Тож якщо будете проходити повз Богдана Хмельницького, а він суворо на вас подивиться, не дивуйтеся.

Виставка присвячена постатям минулого, спадкоємцями яких ми є (фото: instagram.com/ukrainewow)

Крім того, на Ukraine WOW 2025 відтворили найпопулярнішу інсталяцію виставки 2019 року - тунель кохання біля селища Клевань на Рівненщині. Минулоріч тут не лише купу світлин зробили, а й освідчувалися в коханні та навіть одружувалися.

Як відвідати виставку

Ukraine WOW відкрита на Київському центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії. Виставка працюватиме з 26 вересня по 9 листопада включно з 10:00 до 21:00.

Ціни на квитки:

  • повний квиток для дорослого - 350 гривень
  • пільговий квиток для школярів, студентів і пенсіонерів - 200 гривень за наявності відповідного посвідчення

Безоплатний квиток можуть отримати:

  • діти до 7 років
  • особи з інвалідністю I-III груп
  • військові
  • ветерани війни
  • діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування
  • члени родин полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів

Також можна замовити годинну екскурсію для школярів. Гід на локації надається безкоштовно.

