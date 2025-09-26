У Києві відкрилася виставка Ukraine WOW. Ми побували на відкритті й знаємо, чому вам варто сходити

Чим дивує Ukraine WOW 2025

Мета Ukraine WOW - занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього, кажуть організатори.

Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава

оригінальні стародруки зі згадками України: від Боплана (1651) до Маршалла (1772)

потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія

репліка 20-метрової козацької чайки

"Золотий м'яч" Андрія Шевченка, статуетки "Євробачення", Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни

VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія"

відтворена хата Поліни Райко

7-метрова декорація з вистави "Конотопська відьма"

Поле з понад тисячею колосків (фото: instagram.com/ukrainewow)

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII та XVIII століттями, на інтерактивній виставці показали вперше. Унікальність видань у тому, що це важливі джерела інформації про військову справу, побут, освіту, культуру та релігію тих часів в Україні.

20-тиметрова козацька чайка (instagram.com/ukrainewow)

Уривки зі старовинних книг озвучили голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, письменник і військовий Сергій Жадан, засновник шоу "Леви на джипі" та військовий Андрій Лузан, волонтер Сергій Стерненко, мандрівник Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.

Також на виставці інтерактивно можна поспілкуватися з нашими предками: відомими полководцями, великими реформаторами, митцями тощо. Тож якщо будете проходити повз Богдана Хмельницького, а він суворо на вас подивиться, не дивуйтеся.

Виставка присвячена постатям минулого, спадкоємцями яких ми є (фото: instagram.com/ukrainewow)

Крім того, на Ukraine WOW 2025 відтворили найпопулярнішу інсталяцію виставки 2019 року - тунель кохання біля селища Клевань на Рівненщині. Минулоріч тут не лише купу світлин зробили, а й освідчувалися в коханні та навіть одружувалися.

Як відвідати виставку

Ukraine WOW відкрита на Київському центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії. Виставка працюватиме з 26 вересня по 9 листопада включно з 10:00 до 21:00.

Ціни на квитки:

повний квиток для дорослого - 350 гривень

пільговий квиток для школярів, студентів і пенсіонерів - 200 гривень за наявності відповідного посвідчення

Безоплатний квиток можуть отримати:

діти до 7 років

особи з інвалідністю I-III груп

військові

ветерани війни

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування

члени родин полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів

Також можна замовити годинну екскурсію для школярів. Гід на локації надається безкоштовно.