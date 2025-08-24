Їхні імена гримлять на весь світ: 10 митців, які прославляють Україну за кордоном

Українські митці дедалі частіше опиняються в центрі уваги світових фестивалів, театрів і артмайданчиків - від Glastonbury та Венеційської бієнале до сцени Метрополітен-опера. Вони здобувають "Оскари" й BAFTA, прославляючи Україну на глобальній культурній мапі.

РБК-Україна розповідає про 10 українських діячів культури, чиї імена відома в Європі та США.

ДахаБраха

Київський квартет, що називає власну стилістику етнохаос, багато років вибудовує міжнародну аудиторію турне та фестивалями. У їхньому графіку - провідні майданчики на кшталт лондонського Barbican, SFJAZZ у Сан‑Франциско та фестивалі в Європі й Америці.

Гурт часто запрошують на ключові світові події. У 2022 ДахаБраха виступила на Glastonbury, де була у лайн‑апі поряд з найбільшими іменами.

Гурт "ДахаБраха" (фото: instagram.com/dakhabrakha)

Ілля Чопоров

Український актор Молодого театру в Києві, де виконує роль конферансьє (Emcee) в українській постановці мюзиклу "Кабаре".

Його виконання стало вірусним у соцмережах і привернуло увагу поза Україною - ролики з вистави активно ширяться на платформах, а англомовні медіа відзначають феномен цієї інтерпретації.

Контекстно важливо, що сам Молодий театр є членом European Theatre Convention - однієї з найбільших мереж європейських театрів, що полегшує міжнародні контакти та видимість.

Актор Ілля Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

Оксана Линів

Українська диригентка, перша жінка в історії, що відкрила Байройтський фестиваль у 2021 році - подія, яка стала символічним проривом у світі оперної традиції.

У 2024 Линів дебютувала в Метрополітен‑опера з "Турандот", ставши першою українською диригенткою на цій сцені. Її виступи відзначали провідні музичні видання.

Також з 2022 року Линів очолює Театро Комунале ді Болонья та входить до пулу диригентів, яких Мет запросив в "історичний" тиждень із чотирма жінками‑диригентками в одному сезоні.

Диригентка Оксана Линів (фото: nytimes.com)

Наталка Ворожбит

Одна з найвпливовіших українських драматургинь, чия п'єса "Погані дороги" отримала світову прем'єру у Royal Court Theatre в Лондоні та згодом знову звучала там у 2022 в солідарність з українськими митцями.

Ворожбит багато років співпрацює з британськими інституціями (Royal Court, Royal Shakespeare Company), виводячи українські сюжети на провідні англомовні сцени.

Її режисерський дебют у кіно - фільм "Погані дороги" - прем'єрував у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю й здобув відзнаки критиків.

Драматургиня Наталка Ворожбит (фото: wilmatheater.org)

Олександр Рудинський

Український актор театру й кіно працює на сцені та в екранізаціях. У 2022 він з'явився в серіалі Netflix "The Decameron", ставши єдиним актором зі Східної Європи в основному акторському складі сезону.

Того ж періоду Рудинський зіграв роль українського військового в американському серіалі Paramount+ "The Agency", який продюсував, зокрема, Джордж Клуні. Це додало йому впізнаваності у США.

У 2025 короткометражний фільм "Rock, Paper, Scissors", де Рудинський виконав головну роль, здобув BAFTA у категорії Best British Short Film.

Актор Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Мстислав Чернов

Український режисер та журналіст Associated Press, чия документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула "Оскар‑2024" за найкращий документальний повнометражний фільм - перший в історії України.

До цього команда AP на чолі з Черновим була відзначена двома Пулітцерівськими преміями (Public Service і Breaking News Photography) за репортажі із заблокованого Маріуполя.

Фільм показав світові свідчення воєнних злочинів. Інституції окремо підкреслювали, що для AP це перший в історії "Оскар".

Режисер Мстислав Чернов (фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

Валентин Сильвестров

Класик сучасної української музики, чия творчість давно входить до світового репертуару. Його широко видала ECM Records, завдяки чому композитор отримав системну міжнародну присутність. Нині його твори також активно записує Naxos.

Його композиції звучать на провідних сценах і в оркестрових програмах Європи та Північної Америки - від Берлінської філармонії до фестивальних залів. Критики називають Сильвестрова одним із найоригінальніших композиторів нашого часу.

Після повномасштабного вторгнення Сильвестров вимушено переїхав до Берліна.

Композитор Валентин Сильвестров (фото: lb.ua)

Владислав Троїцький

Театральний режисер і продюсер, засновник київського Центру сучасного мистецтва "Дах" і мультидисциплінарного фестивалю GogolFest. Саме з "Даху" вийшли колективи, що сьогодні репрезентують Україну у світі - DakhaBrakha та Dakh Daughters.

Проєкти Троїцького регулярно презентують за кордоном - від європейських сцен до програм Fondation Cartier у Парижі, де він курував і представляв українських артистів.

Його діяльність - це культурна дипломатія у практиці: міждисциплінарні формати, колаборації та міжнародні тури, що розширюють уявлення про сучасне українське мистецтво.

Театральний режисер Владислав Троїцький (фото: aspeninstitutekyiv.org)

Жанна Кадирова

Одна з найбільш відомих українських художниць сучасності, учасниця Українських національних павільйонів Венеційської бієнале (2013, 2015) і центральної міжнародної виставки 2019 року "May You Live in Interesting Times".

Після 2022 її серія "Palianytsia" стала подією Венеції: Galleria Continua показала проєкт під час 59‑ї Бієнале, далі виставку приймали музеї у Європі

Кадирова має низку міжнародних відзнак (зокрема Special Prize Future Generation Art Prize) і у 2024 здобула Her Art Prize на ярмарку Art Paris - ще одне підтвердження її глобальної видимості.

Художниця Жанна Кадирова (фото: instagram.com/jannkad)

Антоніо Лукіч

Український кінорежисер, чий дебют "Мої думки тихі" отримав Спеціальний приз журі секції East of the West на Карлових Варах (2019) і широко брав участь у фестивалях Європи та Північної Америки.

Його друга повнометражна стрічка "Люксембург, Люксембург" мала світову прем'єру у конкурсній секції Orizzonti Венеційського кінофестивалю 2022, після чого пройшла добір ключових світових оглядів.

Міжнародні профільні медіа (Variety, Screen Daily, Cineuropa) рецензували роботу Лукіча, підкреслюючи його впізнаваний гумор і тональність - це системно зміцнює присутність режисера за кордоном.

Кінорежисер Антоніо Лукіч (фото: playua.net)