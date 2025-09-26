В Киеве открылась выставка Ukraine WOW. Мы побывали на открытии и знаем, почему вам стоит сходить

Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открылась выставка-посвящение об Украине Ukraine WOW 2025. Впервые событие появилось в 2019 году и собрало 333 000 посетителей. Чего ожидать от выставки теперь?
РБК-Украина побывало на открытии и рассказывает, что вы сможете увидеть, услышать, а к чему - прикоснуться.
Цель Ukraine WOW - погрузить посетителей в украинское наследие и историческую преемственность, которые дают нам силы для созидания будущего, говорят организаторы.
Здесь разместились более ста экспонатов и десятки интерактивных зон:
Поле с более чем тысячей колосков (фото: instagram.com/ukrainewow)
Шесть редких старопечатных книг, датированных XVII и XVIII веками, на интерактивной выставке показали впервые. Уникальность изданий в том, что это важные источники информации о военном деле, быте, образовании, культуре и религии тех времен в Украине.
20-тиметровая казацкая чайка (instagram.com/ukrainewow)
Отрывки из старинных книг озвучили глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, писатель и военный Сергей Жадан, основатель шоу "Львы на джипе" и военный Андрей Лузан, волонтер Сергей Стерненко, путешественник Антон Птушкин, историк Тимоти Снайдер.
Также на выставке интерактивно можно пообщаться с нашими предками: известными полководцами, великими реформаторами, художниками и тому подобное. Поэтому если будете проходить мимо Богдана Хмельницкого, а он строго на вас посмотрит, не удивляйтесь.
Выставка посвящена фигурам прошлого, наследниками которых мы являемся (фото: instagram.com/ukrainewow)
Кроме того, на Ukraine WOW 2025 воссоздали самую популярную инсталляцию выставки 2019 года - тоннель любви возле поселка Клевань на Ровенщине. В прошлом году здесь не только кучу фотографий сделали, но и признавались в любви и даже женились.
Ukraine WOW открыта на Киевском центральном железнодорожном вокзале, выставочное пространство на 14-м пути. Выставка будет работать с 26 сентября по 9 ноября включительно с 10:00 до 21:00.
Цены на билеты:
Бесплатный билет могут получить:
Также можно заказать часовую экскурсию для школьников. Гид на локации предоставляется бесплатно.
