У Києві відключатимуть світло 28 жовтня: ДТЕК показав графіки
У Києві у вівторок, 28 жовтня, діятимуть погодинні відключення світла за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в ДТЕК, відключати світло в столиці планують таким чином:
- 1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
- 1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
- 2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;
- 2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
- 3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
- 3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
- 4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
- 4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
- 5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
- 5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
- 6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;
- 6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.
Фото: графіки відключень світла на 28 жовтня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців, що завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть відключення світла для побутових споживачів і промисловості.
Обмеження для промисловості застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, а обмеження для побутових споживачів - з 08:00 до 23:00.
Причиною таких відключень є пошкодження енергетичних об'єктів, які були спричинені російськими ударами.
Росіяни практично щодня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, ворог вдарив по важливому енергетичному об'єкту в Чернігівській області.
Також сьогодні, 27 жовтня, секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з автономними джерелами живлення. Відповідне рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача.