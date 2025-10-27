ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві відключатимуть світло 28 жовтня: ДТЕК показав графіки

Київ, Понеділок 27 жовтня 2025 21:39
UA EN RU
У Києві відключатимуть світло 28 жовтня: ДТЕК показав графіки Ілюстративне фото: у Києві діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у вівторок, 28 жовтня, діятимуть погодинні відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в ДТЕК, відключати світло в столиці планують таким чином:

  • 1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
  • 1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
  • 2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
  • 3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
  • 4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
  • 4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
  • 5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
  • 5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
  • 6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;
  • 6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.

Фото: графіки відключень світла на 28 жовтня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців, що завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть відключення світла для побутових споживачів і промисловості.

Обмеження для промисловості застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, а обмеження для побутових споживачів - з 08:00 до 23:00.

Причиною таких відключень є пошкодження енергетичних об'єктів, які були спричинені російськими ударами.

Росіяни практично щодня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, ворог вдарив по важливому енергетичному об'єкту в Чернігівській області.

Також сьогодні, 27 жовтня, секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з автономними джерелами живлення. Відповідне рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію