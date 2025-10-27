У Києві відключатимуть світло 28 жовтня: ДТЕК показав графіки

У Києві у вівторок, 28 жовтня, діятимуть погодинні відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Як зазначили в ДТЕК, відключати світло в столиці планують таким чином:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців, що завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть відключення світла для побутових споживачів і промисловості.

Обмеження для промисловості застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, а обмеження для побутових споживачів - з 08:00 до 23:00.

Причиною таких відключень є пошкодження енергетичних об'єктів, які були спричинені російськими ударами.

Росіяни практично щодня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, ворог вдарив по важливому енергетичному об'єкту в Чернігівській області.

Також сьогодні, 27 жовтня, секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з автономними джерелами живлення. Відповідне рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача.