В Киеве будут отключать свет 28 октября: ДТЭК показал графики

В Киеве во вторник, 28 октября, будут действовать почасовые отключения света по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Как отметили в ДТЭК, отключать свет в столице планируют следующим образом:

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать отключения света для бытовых потребителей и промышленности.

Ограничения для промышленности будут применять с 07:00 до 23:00, а ограничения для бытовых потребителей - с 08:00 до 23:00.

Причиной таких отключений являются повреждения энергетических объектов, которые были вызваны российскими ударами.

Россияне практически ежедневно продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, сегодня, 27 октября, враг ударил по важному энергетическому объекту в Черниговской области.

Также сегодня, 27 октября, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что в Украине появятся новые вышки мобильной связи с автономными источниками питания. Соответствующее решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего.