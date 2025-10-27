ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве будут отключать свет 28 октября: ДТЭК показал графики

Киев, Понедельник 27 октября 2025 21:39
В Киеве будут отключать свет 28 октября: ДТЭК показал графики Иллюстративное фото: в Киеве будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во вторник, 28 октября, будут действовать почасовые отключения света по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в ДТЭК, отключать свет в столице планируют следующим образом:

  • 1.1 очередь - без света с 08:00 до 11:30;
  • 1.2 очередь - без света с 08:00 до 11:30;
  • 2.1 очередь - без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
  • 2.2 очередь - без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
  • 3.1 очередь - без света с 19:00 до 22:00;
  • 3.2 очередь - без света с 19:00 до 22:00;
  • 4.1 очередь - без света с 09:00 до 13:30;
  • 4.2 очередь - без света с 09:00 до 13:30;
  • 5.1 очередь - без света с 12:30 до 17:00;
  • 5.2 очередь - без света с 12:30 до 17:00;
  • 6.1 очередь - без света с 16:00 до 19:30;
  • 6.2 очередь - без света с 16:00 до 19:30.

Фото: графики отключений света на 28 октября (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать отключения света для бытовых потребителей и промышленности.

Ограничения для промышленности будут применять с 07:00 до 23:00, а ограничения для бытовых потребителей - с 08:00 до 23:00.

Причиной таких отключений являются повреждения энергетических объектов, которые были вызваны российскими ударами.

Россияне практически ежедневно продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, сегодня, 27 октября, враг ударил по важному энергетическому объекту в Черниговской области.

Также сегодня, 27 октября, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что в Украине появятся новые вышки мобильной связи с автономными источниками питания. Соответствующее решение было принято на Ставке верховного главнокомандующего.

