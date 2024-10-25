У Києві відбивали атаку "Шахедів", через падіння уламків виникла пожежа

Про бойову роботу з відбиття ворожої повітряної атаки в адміністрації розповіли о 03:37.

"В Києві триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА застосованих збройними силами Росії. В столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО", - йшлося в оголошенні КМВА.

Крім того, мешканців столиці просили залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо про наслідки ворожої атаки. Так, як розповів глава КМВА, було зафіксоване падіння фрагментів ворожої повітряної цілі у Дарницькому районі.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії РФ по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави", - йдеться в заяві чиновника.

Він додав, що пожежа була оперативно ліквідована. Даних щодо можливих постраждалих не надходили.

Атака "Шахедів" у ніч проти 25 жовтня

Нагадаємо, вчора ввечері, 24 жовтня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками групи ударних безпілотників у бік України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Це сталося майже опівночі. Також ми повідомляли, що у Києві було чути вибухи на тлі атаки із застосуванням БПЛА.

Крім того, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника. А пізніше стало відомо про відбиття дронової атаки у Львівській області.

Близько 03.10 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана з фіксацією дронів-камікадзе ворога, що наближалися до столиці.