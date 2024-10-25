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Атака "Шахедів": у Львівській області працює ППО

П'ятниця 25 жовтня 2024 02:52
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Атака "Шахедів": у Львівській області працює ППО Фото: у Львівській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області у ніч проти 25 жовтня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном зафіксували ударний безпілотник противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького.

Про загрозу "Шахедів" для Львівської області було оголошено близько пів на третю годину ночі.

Згодом стало відомо про бойову роботу із відбиття повітряної атаки противника у цьому регіоні.

"Ворожий "Шахед" уже в повітряному просторі Львівщини. ППО працює", - йдеться в заяві голови ОВА у Telegram о 02.43.

Крім того, чиновник закликав жителів області залишатися в безпечних місцях та в укриттях, а також "не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку".

Оновлено о 03.00

Керівник ОВА поінформував, що на території Львівської області був виявлений ще один російський "Шахед".

"Часто змінює курс", - додав чиновник.

Оновлено о 03.30

Через кілька хвилин глава ОВА заявив, що ще один дрон-камікадзе був помічений у повітряному просторі Львівської області, й він рухався курсом Броди - Буськ.

А пізніше чиновник розповів, що зафіксували ще один "Шахед": курс той самий.

Атака "Шахедів" у ніч проти 25 жовтня

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по території України. Так у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Крім того, у Києві було чути вибухи через БПЛА ворога.

Також ми писали про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.

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Львівська область ППО Атака дронів
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