Атака "Шахедів": у Львівській області працює ППО

У Львівській області у ніч проти 25 жовтня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном зафіксували ударний безпілотник противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького .

Про загрозу "Шахедів" для Львівської області було оголошено близько пів на третю годину ночі.

Згодом стало відомо про бойову роботу із відбиття повітряної атаки противника у цьому регіоні.

"Ворожий "Шахед" уже в повітряному просторі Львівщини. ППО працює", - йдеться в заяві голови ОВА у Telegram о 02.43.

Крім того, чиновник закликав жителів області залишатися в безпечних місцях та в укриттях, а також "не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку".

Оновлено о 03.00

Керівник ОВА поінформував, що на території Львівської області був виявлений ще один російський "Шахед".

"Часто змінює курс", - додав чиновник.

Оновлено о 03.30

Через кілька хвилин глава ОВА заявив, що ще один дрон-камікадзе був помічений у повітряному просторі Львівської області, й він рухався курсом Броди - Буськ.

А пізніше чиновник розповів, що зафіксували ще один "Шахед": курс той самий.

Атака "Шахедів" у ніч проти 25 жовтня

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по території України. Так у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Крім того, у Києві було чути вибухи через БПЛА ворога.

Також ми писали про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.