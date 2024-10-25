В Киеве отбивали атаку "Шахедов", из-за падения обломков возник пожар

О боевой работе по отражению вражеской воздушной атаки в администрации рассказали в 03:37.

"В Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА, применяемых вооруженными силами России. В столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорилось в объявлении КГВА.

Кроме того, жителей столицы просили оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Позже стало известно о последствиях вражеской атаки. Как рассказал глава КГВА, было зафиксировано падение фрагментов вражеской воздушной цели в Дарницком районе.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы", - говорится в заявлении чиновника.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован. Данные о возможных пострадавших не поступали.

Атака "Шахедов" в ночь на 25 октября

Напомним, вчера вечером, 24 октября, в Воздушных силах зафиксировали запуск российскими оккупантами группы ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Отметим, сигнал об угрозе воздушных атак звучал также в столице. Это произошло почти в полночь. Также мы сообщали, что в Киеве были слышны взрывы на фоне атаки с применением БПЛА.

Кроме того, сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, в небе над которой были зафиксированы ударные беспилотники противника. А позже стало известно об отражении дроновой атаки во Львовской области.

Около 03:10 в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Она была связана с фиксацией дронов-камикадзе врага, приближавшихся к столице.