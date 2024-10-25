У Києві знову оголосили тривогу через повітряну атаку
У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників противника. Це сталося вже вдруге протягом цієї ночі, 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Сигнал про загрозу повітряної атаки залунав у столиці близько 03.10.
Мешканців Києва закликали негайно перейти до безпечних місць, та залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Нічна "Шахедна" атака
Нагадаємо, вчора ввечері, 24 жовтня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками групи ударних безпілотників у бік України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Зазначимо, сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Це сталося майже опівночі. Також ми повідомляли, що у Києві було чути вибухи на тлі атаки із застосуванням БПЛА.
Відбій тривоги у столиці був оголошений о 01.26.
Крім того, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.
А пізніше стало відомо про відбиття дронової атаки у Львівській області.
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