ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знову оголосили тривогу через повітряну атаку

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 03:17
UA EN RU
У Києві знову оголосили тривогу через повітряну атаку Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників противника. Це сталося вже вдруге протягом цієї ночі, 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал про загрозу повітряної атаки залунав у столиці близько 03.10.

Мешканців Києва закликали негайно перейти до безпечних місць, та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нічна "Шахедна" атака

Нагадаємо, вчора ввечері, 24 жовтня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками групи ударних безпілотників у бік України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, сигнал про загрозу повітряних атак лунав також у столиці. Це сталося майже опівночі. Також ми повідомляли, що у Києві було чути вибухи на тлі атаки із застосуванням БПЛА.

Відбій тривоги у столиці був оголошений о 01.26.

Крім того, повідомлялося також про роботу ППО у Київській області, у небі над якою були зафіксовані ударні безпілотники противника.

А пізніше стало відомо про відбиття дронової атаки у Львівській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде
Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде
DAILY
Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів