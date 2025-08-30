У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики

Зранку, 30 серпня, у Києві та низці областей вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стали дрони, а також є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Перед цим військові попереджали, що також є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Оновлено о 08:04
У Києві вже відбій тривоги.
Станом на 08:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Вибухи було чутно в Києві, Луцьку, Харкові та інших містах. Але основною метою ворога стали Запоріжжя і Дніпро.
Зокрема, в Запоріжжі пошкоджені та зруйновані будинки, будівлі підприємств, інфраструктура. Крім того, постраждало понад 20 осіб і ця кількість поступово зростає. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
До слова, після відбою ракетної небезпеки в Києві оголосили відбій тривоги. Однак незабаром сигнал знову пролунав через дрони.