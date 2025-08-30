У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові попереджали, що також є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Оновлено о 08:04

У Києві вже відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Миколаївській та Херсонській областях.