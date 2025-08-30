UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 30 серпня, у Києві та низці областей вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стали дрони, а також є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові попереджали, що також є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Оновлено о 08:04

У Києві вже відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Миколаївській та Херсонській областях.

Тривога і обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Вибухи було чутно в Києві, Луцьку, Харкові та інших містах. Але основною метою ворога стали Запоріжжя і Дніпро.

Зокрема, в Запоріжжі пошкоджені та зруйновані будинки, будівлі підприємств, інфраструктура. Крім того, постраждало понад 20 осіб і ця кількість поступово зростає. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

До слова, після відбою ракетної небезпеки в Києві оголосили відбій тривоги. Однак незабаром сигнал знову пролунав через дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні