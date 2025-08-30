В Киеве второй раз за утро тревога, в ряде областей угроза баллистики

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Перед этим военные предупреждали, что также есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Обновлено в 08:04

В Киеве уже отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:02 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Николаевской и Херсонской областях.