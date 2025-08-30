RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве второй раз за утро тревога, в ряде областей угроза баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 30 августа, в Киеве и ряде областей второй раз за утро объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стали дроны, а также есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Перед этим военные предупреждали, что также есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Обновлено в 08:04

В Киеве уже отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:02 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Николаевской и Херсонской областях.

КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине