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Вночі Україну атакували 200 дронів, є "прильоти": скільки цілей знешкодила ППО

08:39 15.09.2026 Вт
2 хв
"Шахеди" летіли бити по Україні з чотирьох напрямків
aimg Олена Чупровська
Вночі Україну атакували 200 дронів, є "прильоти": скільки цілей знешкодила ППО Фото: які наслідки масованої дронової атаки Росії (Getty Images)
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У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну майже 200 дронами типу Shahed та Гербера з кількох напрямків. Захисники неба збили більшість цілей, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Скільки дронів випустила Росія і звідки

У ніч на 15 вересня, з 18:00 14 вересня, армія РФ атакувала Україну 200 ударними безпілотниками типу Shahed, у тому числі реактивними модифікаціями, а також дронами Гербера та імітаторами дронів "Пародія".

Ворог запускав цілі з кількох напрямків:

  • з Орла, Курська та Міллерово в Росії;
  • з тимчасово окупованої території Донецької області;
  • з тимчасово окупованого Гвардійського в АР Крим.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 187 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів.

Засоби повітряного нападу росіян влучили у цілі на семи локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Станом на ранок 15 вересня в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Тим часом уранці 15 вересня у Києві теж пролунали вибухи через дрони. Як повідомляло РБК-Україна, ворожий безпілотник влучив у автозаправну станцію у Дарницькому районі.

Там постраждала одна людина. Крім того, в Оболонському районі дрон поцілив у складські приміщення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Україна та Росія нібито домовились про енергетичне перемир'я.

Але, за інформацією Financial Times, глава Кремля Володимир Путін не готовий укладати таку угоду до зими, оскільки удари по енергетиці мають посилити тиск на Київ.

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