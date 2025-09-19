У Києві вдруге за ніч оголошували тривогу: в чому була причина

У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повторно загроза ворожих БпЛА для столиці. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - повідомили в адміністрації о 02:07.

Моніторингові канали повідомляли про наближення ударних дронів з напрямку Гореничів, Стоянки та Білогородки, а також через місто Ірпінь.

О 02:10 на північному заході Києва пролунав потужний вибух.

Оновлено 02:12

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.