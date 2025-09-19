ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве второй раз за ночь объявляли тревогу: в чем была причина

Пятница 19 сентября 2025 02:11
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявляли тревогу: в чем была причина Фото: в столице Украины снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Повторно угроза вражеских БпЛА для столицы. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в администрации в 02:07.

Мониторинговые каналы сообщали о приближении ударных дронов с направления Гореничей, Стоянки и Белогородки, а также через город Ирпень.

В 02:10 на северо-западе Киева прогремел мощный взрыв.

Обновлено 02:12

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Атака дронов на Киев

Напомним, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" еще с вечера четверга, 18 сентября.

Сначала тревогу в столице объявили около 18:00, а затем повторно в 19:00. Опасность в городе продолжалась до 20:52.

Во время тревоги в столице ограничивали движение по красной ветке метрополитена.

Ночью тревога в столице прозвучала около 01:00. Впоследствии в городе прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной