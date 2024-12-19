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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

Київ, Четвер 19 грудня 2024 04:31
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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві знову цієї ночі, 19 грудня, була оголошена повітряна тривога. Як і минулого разу, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Сирена залунала у столиці близько 04:24

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника, зокрема, у Київській області у бік н.п. Васильків.

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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