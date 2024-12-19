У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
У Києві знову цієї ночі, 19 грудня, була оголошена повітряна тривога. Як і минулого разу, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Сирена залунала у столиці близько 04:24
"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.
Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних БПЛА противника, зокрема, у Київській області у бік н.п. Васильків.
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