В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (обновлено)

В Киеве снова этой ночью, 19 декабря, была объявлена воздушная тревога. Как и в прошлый раз, она связана с угрозой дронов-камикадзе российских оккупантов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Сирена зазвучала в столице около 04:24

"Немедленно направляйтесь в укрытие!" - говорится в объявлении КГВА.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения ударных БПЛА противника, в частности, в Киевской области в сторону н.п. Васильков.

Обновлено: отбой тревоги

Около 04:41 в КГВА заявили об отбое угрозы для столицы вражеских воздушных атак.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, перед этим 19 декабря в Киеве объявляли воздушную тревогу примерно в час ночи.

Тогда фиксировалось движение дронов-камикадзе в сторону столицы. Позже стало известно о работе ПВО как на подступах к Киеву, так и в городе.

Кроме того, о работе ПВО из-за "Шахедов" сообщили также в Киевской области.

Отметим, что в столице тогда об отбое воздушной тревоги заявили 01:12.

Также сообщалось, что еще днем ​​18 декабря российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Вражеские воздушные цели заходили в воздушное пространство страны группами с разных направлений.