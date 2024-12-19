В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (обновлено)
В Киеве снова этой ночью, 19 декабря, была объявлена воздушная тревога. Как и в прошлый раз, она связана с угрозой дронов-камикадзе российских оккупантов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
Сирена зазвучала в столице около 04:24
"Немедленно направляйтесь в укрытие!" - говорится в объявлении КГВА.
Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения ударных БПЛА противника, в частности, в Киевской области в сторону н.п. Васильков.
Обновлено: отбой тревоги
Около 04:41 в КГВА заявили об отбое угрозы для столицы вражеских воздушных атак.
Ночная атака "Шахедов"
Напомним, перед этим 19 декабря в Киеве объявляли воздушную тревогу примерно в час ночи.
Тогда фиксировалось движение дронов-камикадзе в сторону столицы. Позже стало известно о работе ПВО как на подступах к Киеву, так и в городе.
Кроме того, о работе ПВО из-за "Шахедов" сообщили также в Киевской области.
Отметим, что в столице тогда об отбое воздушной тревоги заявили 01:12.
Также сообщалось, что еще днем 18 декабря российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Вражеские воздушные цели заходили в воздушное пространство страны группами с разных направлений.
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