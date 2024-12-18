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Армія РФ атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Середа 18 грудня 2024 23:45
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Армія РФ атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: Україну знову атакують російські дрони-камікадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 18 грудня армія Росії знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БпЛА атакують повітряний простір України впродовж цілого дня.

Станом на 22:39, за даними військових, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • декілька груп з Сумської на Чернігівську та Полтавську області;
  • на півночі Харківської області;
  • з Чернігівської на Київську область;
  • з Черкаської на Київську область;
  • з Дніпропетровської на Миколаївську область;
  • з Дніпропетровської на Запорізьку область.

За даними Повітряних сил, станом на 23:29 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • з Чернігівської у напрямку Київської області;
  • декілька груп дронів із Сумської на Чернігівську та Полтавську області;
  • декілька груп БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку;
  • з Дніпропетровської в напрямку Запорізької області.

Станом на 23:27 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Армія РФ атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Російські повітряні атаки

В ніч на 18 грудня, російські терористи випустили по Україні 81 ударний дрон. Сили ППО збили понад 50 безпілотників.

Вдень росіяни вдарили ударним безпілотником по Харкову. Обстріл пошкодив дах торговельно-розважального центру.

А ввечері загарбники обстріляли, ймовірно, балістичними ракетами місто Кривий Ріг.

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