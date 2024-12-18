Армія РФ атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Ввечері 18 грудня армія Росії знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ударні БпЛА атакують повітряний простір України впродовж цілого дня.
Станом на 22:39, за даними військових, ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- декілька груп з Сумської на Чернігівську та Полтавську області;
- на півночі Харківської області;
- з Чернігівської на Київську область;
- з Черкаської на Київську область;
- з Дніпропетровської на Миколаївську область;
- з Дніпропетровської на Запорізьку область.
За даними Повітряних сил, станом на 23:29 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- з Чернігівської у напрямку Київської області;
- декілька груп дронів із Сумської на Чернігівську та Полтавську області;
- декілька груп БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку;
- з Дніпропетровської в напрямку Запорізької області.
Станом на 23:27 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Російські повітряні атаки
В ніч на 18 грудня, російські терористи випустили по Україні 81 ударний дрон. Сили ППО збили понад 50 безпілотників.
Вдень росіяни вдарили ударним безпілотником по Харкову. Обстріл пошкодив дах торговельно-розважального центру.
А ввечері загарбники обстріляли, ймовірно, балістичними ракетами місто Кривий Ріг.
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