У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

У столиці пролунав сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак близько 04.16.

Зазначимо, що в Київській області фіксувався рух ударних безпілотників типу "Шахед".

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в публікації у Telegram.

Також в адміністрації закликали мешканців столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено: відбій тривоги

Близько пів на п'яту ранку в КМВА заявили, що в столиці вже оголошено відбій повітряної тривоги.

Натомість зауважимо, що в Київській області, а також у низці інших регіонів, вона досі триває.