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Росія запустила ударні безпілотники вбік України (оновлюється)

Вівторок 20 серпня 2024 23:09
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Росія запустила ударні безпілотники вбік України (оновлюється) Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у вівторок, 20 серпня, російські військові знову атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонської на Миколаївську область, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

Росія запустила ударні безпілотники вбік України (оновлюється)

Російські обстріли України

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, РФ випустила в напрямку України понад 9 тисяч ракет.

Зокрема, у понеділок військові агресора обстріляли селище Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок атаки поранень зазнали діти.

Минулої ночі російський безпілотник "Шахед" атакував промисловий об'єкт у Тернополі. На місці прильоту виникла масштабна пожежа.

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