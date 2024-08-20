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У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Київ, Вівторок 20 серпня 2024 23:13
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У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено) Фото: у Києві була оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері 20 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози ворожих повітряних ударів у столиці залунала близько 23.05.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено: відбій тривоги

Втім, вже о 23.13 у столиці оголосили про відбій через ракетну загрозу.

Водночас у низці областей повітряна тривога лишається - зокрема через ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

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Київ Повітряна тривога
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