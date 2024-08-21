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У Київській області військові відбивають атаку "Шахедів"

Середа 21 серпня 2024 02:38
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У Київській області військові відбивають атаку "Шахедів" Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі, 21 серпня, працюють сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Крім того, в КОВА нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші, не знімати й викладати в мережу роботу оборонців українського неба.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", з південного напрямку. Згодом ворожі дрони-камікадзе були зафіксовані у низці регіонів.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники противника.

За останніми даними від командування Повітряних сил, "Шахеди" рухалися у бік Київської, Житомирської та Хмельницької областей, а також фіксувалися у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській та Харківській областях.

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Київська область ППО Атака дронів
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