У Київській області військові відбивають атаку "Шахедів"

У Київській області цієї ночі, 21 серпня, працюють сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Крім того, в КОВА нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші, не знімати й викладати в мережу роботу оборонців українського неба.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", з південного напрямку. Згодом ворожі дрони-камікадзе були зафіксовані у низці регіонів.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники противника.

За останніми даними від командування Повітряних сил, "Шахеди" рухалися у бік Київської, Житомирської та Хмельницької областей, а також фіксувалися у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській та Харківській областях.