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В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

Фото: в Киеве была объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в очередной раз в ночь на 21 августа была объявлена воздушная тревога. В области и на подступах к столице велась работа сил и средств противовоздушной обороны.

В столице раздался сигнал об угрозе вражеских воздушных атак около 04:16.

Отметим, что в Киевской области фиксировалось движение ударных беспилотников типа "Шахед".

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка в публикации в Telegram.

Также в администрации призвали жителей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Обновлено: отбой тревоги

Около полпятого утра в КГВА заявили, что в столице уже объявлен отбой воздушной тревоги.

Отметим, что в Киевской области, а также в ряде других регионов, она до сих пор продолжается.

Что предшествовало

Напомним, перед этим в Киеве объявляли воздушную тревогу около одиннадцати вечера. Она была связана с угрозой вражеской атаки с применением баллистического вооружения.

Уже в 23.13 в столице заявили об отбое из-за ракетной угрозы.

После этого в Киевской области велась работа сил ПВО ВСУ, и на этот раз из-за фиксации в небе над регионом дронов-камикадзе, которые российские захватчики запустили для ударов по территории Украины.

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КиевВоздушная тревога