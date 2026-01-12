У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

У Києві оголошено повітряну тривогу. Це друга тривога в ніч на 12 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав близько 03:50.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються у напрямку Києва.
Також загроза безпілотників фіксується у східних та північних областях України.
Мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 12 січня в Києві вже оголошувалась повітряна тривога. Вона лунала о 01:30.
Тоді повідомлялось про вибухи в столиці.
Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про роботу ППО.
Також він додав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська масовано атакували Київ і область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". Столицю атакували з кількох напрямків.
Через атаку та перевантаження мереж у місті запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою для захисту обладнання.
Міський голова Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово виїхати за місто.
Також 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Згодом у Міненерго уточнили, що у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.