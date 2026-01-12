У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

Масована атака на Київ та її наслідки

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська масовано атакували Київ і область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". Столицю атакували з кількох напрямків.

Через атаку та перевантаження мереж у місті запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою для захисту обладнання.

Міський голова Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово виїхати за місто.

Також 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Згодом у Міненерго уточнили, що у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.