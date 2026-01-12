UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві оголошено повітряну тривогу. Це друга тривога в ніч на 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав близько 03:50.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються у напрямку Києва. 

Також загроза безпілотників фіксується у східних та північних областях України.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд: 

Нагадаємо, у ніч на 12 січня в Києві вже оголошувалась повітряна тривога. Вона лунала о 01:30.

Тоді повідомлялось про вибухи в столиці. 

Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про роботу ППО.

Також він додав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки ворожих дронів. 

Масована атака на Київ та її наслідки

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська масовано атакували Київ і область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". Столицю атакували з кількох напрямків.

Через атаку та перевантаження мереж у місті запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою для захисту обладнання.

Міський голова Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово виїхати за місто.

Також 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Згодом у Міненерго уточнили, що у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

