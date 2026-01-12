В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал около 03:50.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева.

Также угроза беспилотников фиксируется в восточных и северных областях Украины.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Напомним, в ночь на 12 января в Киеве уже объявлялась воздушная тревога. Она звучала в 01:30.

Тогда сообщалось о взрывах в столице.

Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о работе ПВО.

Также он добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки вражеских дронов.