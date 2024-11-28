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У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

Фото: столицю знову атакують ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві знову оголошено повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомляють про ворожі БпЛА в районі міста.

За даними моніторингових каналів, дрони спочатку маневрували між Княжичами та містом Бровари.

Згодом безпілотники виявили над Києвом. БпЛА з лівого берегу рухаються вбік Куренівки, Лукʼянівки та Сирця, Оболоні, Мінського масиву, Виноградару та Вишгорода.

Також повідомляється про загрозу для району Відрадний.

Оновлено 0:13

Моніторингові канали повідомляють про вибухи через роботу ППО в районах Сирець, Шулявка, Лук’янівка, Мінський та в районі метро Почайна.

Також існує загроза для Борщагівки.

 

Дронова атака РФ

Ввечері 28 листопада російські терористи вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

О 22:40 військові оголосили повітряну тривогу в Києві. Відбій тривоги оголосили о 23:25.

Згодом у столиці пролунав потужний вибух. В одному з районів ударний дрон пошкодив поліклініку, на місці прильоту виникла пожежа.

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