У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

Військові повідомляють про ворожі БпЛА в районі міста.

За даними моніторингових каналів, дрони спочатку маневрували між Княжичами та містом Бровари.

Згодом безпілотники виявили над Києвом. БпЛА з лівого берегу рухаються вбік Куренівки, Лукʼянівки та Сирця, Оболоні, Мінського масиву, Виноградару та Вишгорода.

Також повідомляється про загрозу для району Відрадний.

Оновлено 0:13

Моніторингові канали повідомляють про вибухи через роботу ППО в районах Сирець, Шулявка, Лук’янівка, Мінський та в районі метро Почайна.

Також існує загроза для Борщагівки.