У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

У Києві знову оголошено повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
Військові повідомляють про ворожі БпЛА в районі міста.
За даними моніторингових каналів, дрони спочатку маневрували між Княжичами та містом Бровари.
Згодом безпілотники виявили над Києвом. БпЛА з лівого берегу рухаються вбік Куренівки, Лукʼянівки та Сирця, Оболоні, Мінського масиву, Виноградару та Вишгорода.
Також повідомляється про загрозу для району Відрадний.
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Моніторингові канали повідомляють про вибухи через роботу ППО в районах Сирець, Шулявка, Лук’янівка, Мінський та в районі метро Почайна.
Також існує загроза для Борщагівки.
Ввечері 28 листопада російські терористи вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
О 22:40 військові оголосили повітряну тривогу в Києві. Відбій тривоги оголосили о 23:25.
Згодом у столиці пролунав потужний вибух. В одному з районів ударний дрон пошкодив поліклініку, на місці прильоту виникла пожежа.
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