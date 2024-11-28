В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Дроновая атака РФ

Вечером 28 ноября российские террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

В 22:40 военные объявили воздушную тревогу в Киеве. Отбой тревоги объявили в 23:25.

Позже в столице прогремел мощный взрыв. В одном из районов ударный дрон повредил поликлинику, на месте прилета возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.