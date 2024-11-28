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В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Фото: столицу вновь атакуют ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве снова объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщают о вражеских БпЛА в районе города.

По данным мониторинговых каналов, дроны сначала маневрировали между Княжичами и городом Бровары.

Впоследствии беспилотники обнаружили над Киевом. БпЛА с левого берега движутся в сторону Куреневки, Лукьяновки и Сырца, Оболони, Минского массива, Виноградара и Вышгорода.

Также сообщается об угрозе для района Отрадный.

Дроновая атака РФ

Вечером 28 ноября российские террористы снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

В 22:40 военные объявили воздушную тревогу в Киеве. Отбой тревоги объявили в 23:25.

Позже в столице прогремел мощный взрыв. В одном из районов ударный дрон повредил поликлинику, на месте прилета возник пожар.

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