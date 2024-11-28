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Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Четвер 28 листопада 2024 23:33
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Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів Фото: росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 28 листопада, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та південних областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З вечора військові агресора групами запускають ударні безпілотники з північного сходу та з окупованих районів півдня.

Останні нові групи ворожих БпЛА були виявлені о 22:38 у Сумській області, вони рухаються в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Також дрони були виявлені в районі Києва.

Безпілотники рухаються з Київської в напрямку Житомирської області.

Крім того, зафіксовано групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

У Херсонській та Миколаївській областях оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

Станом на 23:59 мапа повітряних тривог України виглядає так:

Україну масовано атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Через масштабну атаку дронами о 22:41 військові оголосили повітряну тривогу в місті Києві. Близько 23:00 у столиці було чути серію вибухів.

Вранці 28 листопада Росія масовано обстріляла Україну ударними дронами і ракетами. Внаслідок комбінованої повітряної атаки по країні загалом було випущено 188 повітряних цілей.

В багатьох областях суттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Тисячі абонентів залишилися без електроенергії.

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