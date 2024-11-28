Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Ввечері 28 листопада, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У східних, центральних та південних областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.