У Києві оголошено тривогу через атаку "Шахедів": у місті працює ППО
Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 28 листопада. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухаються територією України з різних напрямків. Їх зафіксовано у східних, південних, центральних та північних областях.
О 22:41 сигнал тривоги було оголошено у Києві.
"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - повідомили Повітряні сили.
Також кореспондент РБК-Україна повідомляє про вибухи у Києві.
Згодом у КМДА уточнили, що у місті працює ППО по ворожих безпілотниках.
Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Оновлено: вибухи у Києві
Близько одинадцятої години вечора в районі міста Київ було чути серію вибухів.
В моніторингових групах пояснюють це роботою ППО по ворожих дронах-камікадзе.
Де оголошено тривогу
Масована атака 28 листопада
Сьогодні вранці Російська федерація завдала масштабного удару по території України. Цього разу під час повітряного нападу було виявлено 188 засобів.
Згодом з'ясувалось, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.
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