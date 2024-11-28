У Києві через падіння уламків "Шахедів" сталася пожежа у поліклініці, є постраждалий
У Києві в результаті російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників сьогодні ввечері, 28 листопада, сталася пожежа у будівлі поліклініки. Загоряння сталося внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.
Загоряння фіксується у Дніпровському районі столиці.
За словами мера, через падіння уламків БпЛА сталося "загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки".
Крім того, за попередньою інформацією, також є ушкодження в сусідніх будинках.
"Екстрені служби прямують на місце", - передав міський голова.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив у своєму Telegram, що через російську атаку безпілотників по столиці в Дніпровському районі "сталося загорання медичного закладу".
"Інформація щодо потерпілих з'ясовується", - додав чиновник.
Оновлено: є постраждалий
Пізніше в КМВА уточнили, що у столиці після ворожої повітряної атаки було виявлено одного постраждалого.
"Надається медична допомога", - передали в адміністрації.
Оновлено: пожежу у поліклініці загасили
Пізніше мер поінформував, що займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі - загасили.
За словами міського голови, також були пошкоджена стіна будівлі медичного закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі
"Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували", - передав Кличко.
Оновлено: падіння уламків БПЛА також є у Святошинському районі
За словами мера столиці, також впали уламки ворожого безпілотника на територію "одного з об'єктів інфраструктури" в Святошинському районі.
Атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері російські загарбники запустили ударні безпілотники по території в України для чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.
Пізніше стало відомо, що у Києві працюють сили та засоби ППО через фіксацію "Шахедів". У столиці було чути серію вибухів на тлі відбиття повітряної атаки.
Додамо, що дрони-камікадзе противника досі фіксуються у повітряному просторі України у багатьох областях.
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