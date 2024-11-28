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У Києві через падіння уламків "Шахедів" сталася пожежа у поліклініці, є постраждалий

Київ, Четвер 28 листопада 2024 23:40
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У Києві через падіння уламків "Шахедів" сталася пожежа у поліклініці, є постраждалий Ілюстративне фото: у Києві загорілася поліклініка через російську атаку БПЛА (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті російської повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників сьогодні ввечері, 28 листопада, сталася пожежа у будівлі поліклініки. Загоряння сталося внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.

Загоряння фіксується у Дніпровському районі столиці.

За словами мера, через падіння уламків БпЛА сталося "загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки".

Крім того, за попередньою інформацією, також є ушкодження в сусідніх будинках.

"Екстрені служби прямують на місце", - передав міський голова.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив у своєму Telegram, що через російську атаку безпілотників по столиці в Дніпровському районі "сталося загорання медичного закладу".

"Інформація щодо потерпілих з'ясовується", - додав чиновник.

Оновлено: є постраждалий

Пізніше в КМВА уточнили, що у столиці після ворожої повітряної атаки було виявлено одного постраждалого.

"Надається медична допомога", - передали в адміністрації.

Оновлено: пожежу у поліклініці загасили

Пізніше мер поінформував, що займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі - загасили.

За словами міського голови, також були пошкоджена стіна будівлі медичного закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі

"Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували", - передав Кличко.

Оновлено: падіння уламків БПЛА також є у Святошинському районі

За словами мера столиці, також впали уламки ворожого безпілотника на територію "одного з об'єктів інфраструктури" в Святошинському районі.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері російські загарбники запустили ударні безпілотники по території в України для чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

Пізніше стало відомо, що у Києві працюють сили та засоби ППО через фіксацію "Шахедів". У столиці було чути серію вибухів на тлі відбиття повітряної атаки.

Додамо, що дрони-камікадзе противника досі фіксуються у повітряному просторі України у багатьох областях.

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Київ Пожежа Атака дронів
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