У Києві вдруге за ніч чути вибухи: РФ масовано атакує столицю дронами

Росіяни вдруге за ніч масовано атакують Київ дронами. В столиці знову чути роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.
Чергова серія вибухів почалася приблизно о 04:20. У місті було чути звуки дронів та регулярну роботу протиповітряної оборони.
Напередодні військові інформували, що у Київській області зафіксовано велику групу безпілотників. Згодом вони летіли на Київ.
"На столицю ударні безпілотники. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Також зауважимо, що за даними Київської ОВА, протиповітряна оборона працювала і в області. Низка місцевих Telegram-каналів писали, що ворог масовано атакує Білу Церкву. Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.
Станом на 04:31 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшій частині України.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві вже лунали вибухи. Причиною цього стали ворожі безпілотники.
Однак сьогодні окрім масованої атаки дронів, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, ворог вже запустив крилаті ракети по Україні, які незабаром будуть у повітряному просторі нашої країни.
Окрім того, є інформація, що росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр". Принаймні офіційно відомо, що існує ракетна небезпека з півдня.
Також ми писали, що ворог атакував цієї ночі місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, була пожежа та відомо щонайменше про трьох постраждалих.