У Києві вдруге за ніч чути вибухи: РФ масовано атакує столицю дронами

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві вже лунали вибухи. Причиною цього стали ворожі безпілотники.

Однак сьогодні окрім масованої атаки дронів, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, ворог вже запустив крилаті ракети по Україні, які незабаром будуть у повітряному просторі нашої країни.

Окрім того, є інформація, що росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр". Принаймні офіційно відомо, що існує ракетна небезпека з півдня.

Також ми писали, що ворог атакував цієї ночі місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, була пожежа та відомо щонайменше про трьох постраждалих.