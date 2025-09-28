UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві вдруге за ніч чути вибухи: РФ масовано атакує столицю дронами

Фото: у Києві неодноразово чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни вдруге за ніч масовано атакують Київ дронами. В столиці знову чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Чергова серія вибухів почалася приблизно о 04:20. У місті було чути звуки дронів та регулярну роботу протиповітряної оборони.

Напередодні військові інформували, що у Київській області зафіксовано велику групу безпілотників. Згодом вони летіли на Київ.

"На столицю ударні безпілотники. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Також зауважимо, що за даними Київської ОВА, протиповітряна оборона працювала і в області. Низка місцевих Telegram-каналів писали, що ворог масовано атакує Білу Церкву. Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:31 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшій частині України.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві вже лунали вибухи. Причиною цього стали ворожі безпілотники.

Однак сьогодні окрім масованої атаки дронів, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними Повітряних сил ЗСУ, попередньо, ворог вже запустив крилаті ракети по Україні, які незабаром будуть у повітряному просторі нашої країни.

Окрім того, є інформація, що росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр". Принаймні офіційно відомо, що існує ракетна небезпека з півдня.

Також ми писали, що ворог атакував цієї ночі місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, була пожежа та відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні