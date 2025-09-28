В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами

Масштабный обстрел Украины

Напомним, что несколько часов назад в Киеве уже раздавались взрывы. Причиной этого стали вражеские беспилотники.

Однако сегодня кроме массированной атаки дронов, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным Воздушных сил ВСУ, предварительно, враг уже запустил крылатые ракеты по Украине, которые вскоре будут в воздушном пространстве нашей страны.

Кроме того, есть информация, что россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр". По крайней мере официально известно, что существует ракетная опасность с юга.

Также мы писали, что враг атаковал этой ночью город Запорожье. В результате обстрела повреждены дома, был пожар и известно как минимум о трех пострадавших.