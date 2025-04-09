У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу: що відомо

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів. Для атак він застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони, ракети різних типів й артилерію. До запуску безпілотників терористи вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 9 квітня, ворог атакував Україну 55 дронами з чотирьох напрямків.

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