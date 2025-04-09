В Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

В Києві та низці областей оголосили тривогу зранку 9 квітня. Наразі є загроза застосування балістики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Трохи згодом тривогу через загрозу балістики було оголошено і в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Наразі тривога оголошена в Києві, Київській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Повітряна тривога в Україні 9 квітня (t.me/alarmukraine)

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" - попередили у Повітряних силах.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами з вечора, 8 квітня. Зокрема, пізно ввечері, 8 квітня, російські окупанти атакували Дніпро. Унаслідок атаки сталися пожежі, 15 людей постраждали.

Крім того, увечері, 8 квітня, Харків опинився під масованою атакою дронів. У місті було понад 20 влучень, є пошкодження і пожежі.

Також у ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Унаслідок ударів дронами постраждала сім'я.

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