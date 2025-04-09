В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу: что известно

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам. Для атак он применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны, ракеты различных типов и артиллерию. К запуску беспилотников террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 9 апреля, враг атаковал Украину 55 дронами с четырех направлений.

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