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В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу: что известно

Среда 09 апреля 2025 11:51
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В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу: что известно Иллюстративное фото: в Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий.

По состоянию на 11:44 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области.

В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу: что известно

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:46 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Также зафиксирован вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) на востоке Днепропетровской области. Привлечены средства для его сбивания.

Отдельно стоит добавить, что утром в части областей Украины и Киеве уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам. Для атак он применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны, ракеты различных типов и артиллерию. К запуску беспилотников террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 9 апреля, враг атаковал Украину 55 дронами с четырех направлений.

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