В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу: что известно

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий .

Отдельно стоит добавить, что утром в части областей Украины и Киеве уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Также зафиксирован вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) на востоке Днепропетровской области. Привлечены средства для его сбивания.

По состоянию на 11:44 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам. Для атак он применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), дроны, ракеты различных типов и артиллерию. К запуску беспилотников террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 9 апреля, враг атаковал Украину 55 дронами с четырех направлений.

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