У Києві вдруге за день оголосили тривогу через балістику

У Києві та низці областей 24 січня вдруге за день оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

Карта повітряних тривог в Україні станом на зараз має вигляд:

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Наразі зафіксована швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у заяві КМДА.

Нічний обстріл Києва 24 січня

У ніч на суботу, 24 січня, РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням понад 375 ударних безпілотників та 21 ракети різних типів.

Київ зазнав найбільших пошкоджень. Зокрема, у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. Унаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину, щонайменше четверо осіб поранені.

На лівобережжі столиці виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без тепла залишилися 5635 багатоповерхових будинків. Мер Віталій Кличко зауважив, що це майже 80% із тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

У Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву через складну ситуацію, до вже наявних 145. Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати як вдень, так й уночі.

Зазначимо, більш ніж тиждень у Києві діють аварійні відключення світла без чітких графіків. Окрім проблем зі світлом, у місті складна ситуація з водопостачанням, також в значній частині будинків відсутнє опалення.