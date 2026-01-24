У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК

Енергетики повернули світло для 88 000 осель Деснянського району Києва після нічної атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал ДТЕК.

"За останній місяць ворог чотири рази атакував енергооб’єкти столиці. Ми робимо все можливе, щоб люди якнайшвидше отримали світло та тепло у своїх домівках", - наголосили у комунальних службах.

Після нічної масованої атаки на столицю енергетики відновили електропостачання та заживили критично важливі об’єкти інфраструктури .

"Працюємо безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - заявили у міській енергокомпанії.

Відновлення після атаки РФ на Київ

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що після нічного обстрілу без теплопостачання залишаються 3300 багатоповерхівок. Комунальні служби активно відновлюють роботу систем життєзабезпечення.

Також в Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може не бути.

У столиці енергетики та комунальники працюють над відновленням електроенергії, тепла та водопостачання після нічної масованої атаки російських військ на критичну інфраструктуру.

Ми писали, що в ніч на 24 січня Київ піддали обстрілу дронами та ракетами. У п’яти районах зафіксовано пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, одна людина загинула, щонайменше четверо отримали поранення.