У Києві вчетверте оголошено повітряну тривогу через балістику

У вівторок, 20 січня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

Варто зауважити, що протягом дня це вже не перша тривога у Києві та областях. Сьогодні сигнал оголошували як через загрозу ударних безпілотників, так і через ракетну небезпеку.

Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у заяві КМДА.

Нічний удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 20 січня, Росія знову атакувала Київ балістикою та дронами. У місті лунали потужні вибухи, зафіксовано перебої зі світлом та водою.

Згідно з даними влади, руйнування відбулися в Дніпровському районі столиці. Попадання припали на нежитлові будівлі, також один із дронів упав на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Крім того, одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Зазначимо, після ворожого обстрілу у столиці змінились графіки роботи частини ліній метрополітену внаслідок чергових ударів і складну ситуацію з електропостачанням, що вплинуло на графіки руху поїздів на окремих лініях.

Станом на ранок у Києві після обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок. Також весь лівий берег столиці опинився без води.