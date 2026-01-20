ua en ru
В Киеве в четвертый раз объявлена воздушная тревога из-за баллистики

Украина, Вторник 20 января 2026 17:24
UA EN RU
В Киеве в четвертый раз объявлена воздушная тревога из-за баллистики Фото: в Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 20 января, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА и сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в заявлении КГГА.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог в Украине имеет такой вид:

В Киеве в четвертый раз объявлена воздушная тревога из-за баллистики

Стоит заметить, что в течение дня это уже не первая тревога в Киеве и областях. Сегодня сигнал объявляли как из-за угрозы ударных беспилотников, так и из-за ракетной опасности.

Ночной удар по Киеву

Напомним, в ночь на сегодня, 20 января, Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами. В городе раздавались мощные взрывы, зафиксированы перебои со светом и водой.

Согласно данным властей, разрушения произошли в Днепровском районе столицы. Попадания пришлись на нежилые здания, также один из дронов упал на открытой территории, где загорелись автомобили.

Кроме того, одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.

Отметим, после вражеского обстрела в столице изменились графики работы части линий метрополитена в результате очередных ударов и сложной ситуации с электроснабжением, что повлияло на графики движения поездов на отдельных линиях.

По состоянию на утро в Киеве после обстрела россиян без тепла остаются 5635 многоэтажек. Также весь левый берег столицы оказался без воды.

