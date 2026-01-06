У Києві важливе попередження для водіїв: готуються обмеження руху

Раніше РБК-Україна писало про погіршення погоди в Україні на Водохреще 6 січня. Синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, ожеледь, туман та ожеледицю на дорогах. У низці регіонів температура опуститься до -14 градусів, у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через складні погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Також ми розповідали, що грудень у Києві був аномально теплим і увійшов до десятки найтепліших за весь період спостережень, а метеорологічна зима у столиці почалася лише 24 грудня, майже на місяць пізніше кліматичної норми.