У Києві важливе попередження для водіїв: готуються обмеження руху

У Києві та області з 6 по 10 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мінливу зимову погоду зі снігопадами, мокрим снігом із дощем, туманами та ожеледицею на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
За прогнозом, у Києві та Київській області спостерігатимуться:
Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та створити підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів.
У разі значного погіршення погоди можливе обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю обмеження руху вантажівок та місць їх відстою на автомобільних дорогах державного значення.
Водіїв просять стежити за офіційними повідомленнями КМДА та Київської ОВА й заздалегідь коригувати маршрути, обираючи альтернативні шляхи.
Міська влада та патрульна поліція Києва закликають мешканців столиці:
Пішоходів закликають бути особливо уважними, обережно пересуватися тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.
У КМДА наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити аварійність і забезпечити стабільну роботу комунальних служб під час зимової негоди.
Раніше РБК-Україна писало про погіршення погоди в Україні на Водохреще 6 січня. Синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, ожеледь, туман та ожеледицю на дорогах. У низці регіонів температура опуститься до -14 градусів, у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через складні погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.
Також ми розповідали, що грудень у Києві був аномально теплим і увійшов до десятки найтепліших за весь період спостережень, а метеорологічна зима у столиці почалася лише 24 грудня, майже на місяць пізніше кліматичної норми.