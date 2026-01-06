В Киеве важное предупреждение для водителей: готовятся ограничения движения

Какой будет погода

По прогнозу, в Киеве и Киевской области будут наблюдаться:

колебания температуры воздуха;

изменения атмосферного давления;

снег, который периодически будет переходить в мокрый снег с дождем;

туман и гололед;

гололедица на дорогах.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и создать повышенную опасность для водителей и пешеходов.

Возможные ограничения для транспорта

В случае значительного ухудшения погоды возможно ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля ограничения движения грузовиков и мест их отстоя на автомобильных дорогах государственного значения.

Водителей просят следить за официальными сообщениями КГГА и Киевской ОВА и заранее корректировать маршруты, выбирая альтернативные пути.

Рекомендации для киевлян

Городская власть и патрульная полиция Киева призывают жителей столицы:

по возможности не пользоваться частным транспортом во время непогоды;

отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок;

соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники - в случае нарушений машины могут эвакуировать.

Пешеходов призывают быть особенно внимательными, осторожно передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.

В КГГА отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить аварийность и обеспечить стабильную работу коммунальных служб во время зимней непогоды.