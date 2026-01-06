RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве важное предупреждение для водителей: готовятся ограничения движения

Фото: В Киеве готовятся ограничить движение транспорта из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве и области с 6 по 10 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменчивую зимнюю погоду со снегопадами, мокрым снегом с дождем, туманами и гололедом на дорогах.

Какой будет погода

По прогнозу, в Киеве и Киевской области будут наблюдаться:

  • колебания температуры воздуха;
  • изменения атмосферного давления;
  • снег, который периодически будет переходить в мокрый снег с дождем;
  • туман и гололед;
  • гололедица на дорогах.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и создать повышенную опасность для водителей и пешеходов.

Возможные ограничения для транспорта

В случае значительного ухудшения погоды возможно ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля ограничения движения грузовиков и мест их отстоя на автомобильных дорогах государственного значения.

Водителей просят следить за официальными сообщениями КГГА и Киевской ОВА и заранее корректировать маршруты, выбирая альтернативные пути.

Рекомендации для киевлян

Городская власть и патрульная полиция Киева призывают жителей столицы:

  • по возможности не пользоваться частным транспортом во время непогоды;
  • отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок;
  • соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники - в случае нарушений машины могут эвакуировать.

Пешеходов призывают быть особенно внимательными, осторожно передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.

В КГГА отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить аварийность и обеспечить стабильную работу коммунальных служб во время зимней непогоды.

Ранее РБК-Украина писало об ухудшении погоды в Украине на Крещение 6 января. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, гололед, туман и гололедицу на дорогах. В ряде регионов температура опустится до -14 градусов, в Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Также мы рассказывали, что декабрь в Киеве был аномально теплым и вошел в десятку самых теплых за весь период наблюдений, а метеорологическая зима в столице началась только 24 декабря, почти на месяц позже климатической нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогодаОграничение движенияПогода в Киеве