На Водохреще погода в Україні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні на Водохреще, 6 січня, в Україні очікується погіршення погоди - мокрий сніг, дощ, ожеледь, туман та налипання мокрого снігу. Місцями температура опуститься до 14 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на півдні країни вночі прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0 до 5° тепла вночі та 7-12° вдень.

На решті території очікується сніг і мокрий сніг, у центральних, північних та східних областях - з дощем.

На дорогах можливі ожеледиця та ожеледь, у деяких регіонах туман. Температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні весь день буде хмарно, вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень очікуються туман та ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

Також синоптики зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області.

Сьогодні вранці та вдень ожеледь; туман, видимість 300-500 м; на дорогах ожеледиця.

I рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.