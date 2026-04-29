У Києві вандали понівечили клумби з тюльпанами у різних районах: список локацій (фото)

У Києві невідомі зруйнували низку квітників із тюльпанами. Зловмисників уже розшукують, очевидців події просять допомогти правоохоронцям.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Українцям розповіли, що цієї ночі невідомі особи зруйнували клумби тюльпанів у двох районах Києва.
"Одні створюють красу - інші її нищать", - констатували у КМДА.
Уточнюється, що випадки умисного пошкодження квітників зафіксували:
В цілому постраждали такі локації:
Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", квіти "виривали з корінням, топтали та розкидали просто на клумбах".
"Частину цих тюльпанів Київ отримав від нідерландських партнерів як знак підтримки у складний для міста час", - уточнили у КМДА.
У КМДА повідомили, що вищезазначені дії:
Крім того, киянам і гостям столиці нагадали, що "у міських просторах столиці працюють камери відеоспостереження".
"Правоохоронці вже фіксують обставини події та встановлюють причетних осіб для притягнення до відповідальності", - наголосили у КМДА.
Тим часом комунальні служби "вже почали відновлення пошкоджених клумб".
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, повідомте правоохоронців за номером "102". Бережімо Київ разом", - підсумували у КМДА.
