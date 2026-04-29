В Киеве вандалы изуродовали клумбы с тюльпанами в разных районах: список локаций (фото)

Какие локации в Киеве пострадали от вандалов

Украинцам рассказали, что этой ночью неизвестные лица разрушили клумбы тюльпанов в двух районах Киева.

"Одни создают красоту - другие ее уничтожают", - констатировали в КГГА.

Уточняется, что случаи умышленного повреждения цветников зафиксировали:

в Святошинском районе;

в Шевченковском районе.

Одна из уничтоженных в столице клумб (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В целом пострадали такие локации:

сквер имени Сергея Виноградского;

Каштановый бульвар;

Львовская площадь;

сквер Артема Соханя;

Берестейский проспект.

Другая локация с изуродованными цветами (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Согласно информации КО "Киевзеленстрой", цветы "вырывали с корнями, топтали и разбрасывали прямо на клумбах".

"Часть этих тюльпанов Киев получил от нидерландских партнеров в знак поддержки в сложное для города время", - уточнили в КГГА.

Как именно можно помочь правоохранителям

В КГГА сообщили, что вышеупомянутые действия:

сознательное уничтожение городского пространства;

пренебрежение к труду коммунальщиков;

неуважение к обществу.

Кроме того, киевлянам и гостям столицы напомнили, что "в городских пространствах столицы работают камеры видеонаблюдения".

"Правоохранители уже фиксируют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц для привлечения к ответственности", - подчеркнули в КГГА.

Украинцев просят помочь с поиском виновных в вандализме (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Тем временем коммунальные службы "уже начали восстановление поврежденных клумб".

"Если вам известна какая-либо информация об этом случае или лицах, причастных к вандализму, сообщите правоохранителям по номеру "102". Бережем Киев вместе", - подытожили в КГГА.