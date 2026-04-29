В Киеве вандалы изуродовали клумбы с тюльпанами в разных районах: список локаций (фото)

В Киеве неизвестные разрушили ряд цветников с тюльпанами. Злоумышленников уже разыскивают, очевидцев происшествия просят помочь правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Украинцам рассказали, что этой ночью неизвестные лица разрушили клумбы тюльпанов в двух районах Киева.
"Одни создают красоту - другие ее уничтожают", - констатировали в КГГА.
Уточняется, что случаи умышленного повреждения цветников зафиксировали:
В целом пострадали такие локации:
Согласно информации КО "Киевзеленстрой", цветы "вырывали с корнями, топтали и разбрасывали прямо на клумбах".
"Часть этих тюльпанов Киев получил от нидерландских партнеров в знак поддержки в сложное для города время", - уточнили в КГГА.
В КГГА сообщили, что вышеупомянутые действия:
Кроме того, киевлянам и гостям столицы напомнили, что "в городских пространствах столицы работают камеры видеонаблюдения".
"Правоохранители уже фиксируют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц для привлечения к ответственности", - подчеркнули в КГГА.
Тем временем коммунальные службы "уже начали восстановление поврежденных клумб".
"Если вам известна какая-либо информация об этом случае или лицах, причастных к вандализму, сообщите правоохранителям по номеру "102". Бережем Киев вместе", - подытожили в КГГА.
