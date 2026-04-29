В Киеве вандалы изуродовали клумбы с тюльпанами в разных районах: список локаций (фото)

18:24 29.04.2026 Ср
2 мин
Цветы вырывали с корнем, топтали и разбрасывали
aimg Ирина Костенко
Столичные тюльпаны пострадали в разных локациях (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Киеве неизвестные разрушили ряд цветников с тюльпанами. Злоумышленников уже разыскивают, очевидцев происшествия просят помочь правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Читайте также: Почти 170 тысяч тюльпанов: где в Киеве искать лучшие локации для весенних фото

Какие локации в Киеве пострадали от вандалов

Украинцам рассказали, что этой ночью неизвестные лица разрушили клумбы тюльпанов в двух районах Киева.

"Одни создают красоту - другие ее уничтожают", - констатировали в КГГА.

Уточняется, что случаи умышленного повреждения цветников зафиксировали:

  • в Святошинском районе;
  • в Шевченковском районе.

Одна из уничтоженных в столице клумб (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В целом пострадали такие локации:

  • сквер имени Сергея Виноградского;
  • Каштановый бульвар;
  • Львовская площадь;
  • сквер Артема Соханя;
  • Берестейский проспект.

Другая локация с изуродованными цветами (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Согласно информации КО "Киевзеленстрой", цветы "вырывали с корнями, топтали и разбрасывали прямо на клумбах".

"Часть этих тюльпанов Киев получил от нидерландских партнеров в знак поддержки в сложное для города время", - уточнили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как именно можно помочь правоохранителям

В КГГА сообщили, что вышеупомянутые действия:

  • сознательное уничтожение городского пространства;
  • пренебрежение к труду коммунальщиков;
  • неуважение к обществу.

Кроме того, киевлянам и гостям столицы напомнили, что "в городских пространствах столицы работают камеры видеонаблюдения".

"Правоохранители уже фиксируют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц для привлечения к ответственности", - подчеркнули в КГГА.

Украинцев просят помочь с поиском виновных в вандализме (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Тем временем коммунальные службы "уже начали восстановление поврежденных клумб".

"Если вам известна какая-либо информация об этом случае или лицах, причастных к вандализму, сообщите правоохранителям по номеру "102". Бережем Киев вместе", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева появится зона отдыха с огромным фонтаном.

Кроме того, мы объясняли, откуда взялась примета, что желтые цветы - к разлуке (и что делать, если их подарили).

Читайте также, как по-новому решили объявлять минуту молчания в столице.

