У Києві уточнили кількість постраждалих внаслідок масованої атаки

У Києві внаслідок атаки Росії постраждали 14 осіб. Двоє з них перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Троє постраждалих були госпіталізовані цієї ночі в столиці. В стаціонарі зараз залишаються двоє з них. Загалом постраждали 14 мешканців Києва. В Дніпровському, Святошинському та Оболонському районах", - йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, з 14 постраждалих 11 особам медики надали допомогу на місці.
Варто зазначити, що поліція повідомляє про 15 постраждали у Києві. З них один - у Голосіївському районі, семеро осіб - у Солом'янському, подружжя - у Дніпровському. В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих.
У ніч на 24 травня Росія завдала одного з найпотужніших комбінованих ударів по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони-камікадзе.
За даними Повітряних сил, загалом по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів. За словами представника ПС Юрія Ігната, дев'ять із цих ракет були націлені саме на столицю.
Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва. В Оболонському районі пошкоджені житловий будинок і торговий центр "Блокбастер Молл".
Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.
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