В Киеве уточнили количество пострадавших в результате массированной атаки

В Киеве в результате атаки России пострадали 14 человек. Двое из них находятся в больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Трое пострадавших были госпитализированы этой ночью в столице. В стационаре сейчас остаются двое из них. Всего пострадали 14 жителей Киева. В Днепровском, Святошинском и Оболонском районах", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, из 14 пострадавших 11 лицам медики оказали помощь на месте.
Стоит отметить, что полиция сообщает о 15 пострадавших в Киеве. Из них один - в Голосеевском районе, семь человек - в Соломенском, супруги - в Днепровском. В Оболонском районе известно о пяти пострадавших.
В ночь на 24 мая Россия нанесла один из самых мощных комбинированных ударов по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
По данным Воздушных сил, всего по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам представителя ПС Юрия Игната, девять из этих ракет были нацелены именно на столицу.
Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева. В Оболонском районе повреждены жилой дом и торговый центр "Блокбастер Молл".
Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.
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