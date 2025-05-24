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В Киеве уточнили количество пострадавших в результате массированной атаки

Фото: в Киеве уточнили количество пострадавших в результате обстрела (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в результате атаки России пострадали 14 человек. Двое из них находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Трое пострадавших были госпитализированы этой ночью в столице. В стационаре сейчас остаются двое из них. Всего пострадали 14 жителей Киева. В Днепровском, Святошинском и Оболонском районах", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, из 14 пострадавших 11 лицам медики оказали помощь на месте.

Стоит отметить, что полиция сообщает о 15 пострадавших в Киеве. Из них один - в Голосеевском районе, семь человек - в Соломенском, супруги - в Днепровском. В Оболонском районе известно о пяти пострадавших.

 

 

Массированная атака на Киев

В ночь на 24 мая Россия нанесла один из самых мощных комбинированных ударов по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил, всего по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам представителя ПС Юрия Игната, девять из этих ракет были нацелены именно на столицу.

Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева. В Оболонском районе повреждены жилой дом и торговый центр "Блокбастер Молл".

Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.

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